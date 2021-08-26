 The Wolfpacker daily newsstand: August 26
News More News
{{ timeAgo('2021-08-26 08:02:07 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: August 26

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, August 26.

NC State Wolfpack football Carter-Finley Stadium.
NC State will be hosting fans one week from today at Carter-Filey Stadium. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — Five intriguing matchups for NC State football in the alliance

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — NC State baseball updates its 2022 roster

• The Wolfpacker — Checking in on the other sideline: USF names starting quarterback

• The Wolfpacker — Chandler Zavala’s unusual journey to NC State

• Raleigh News & Observer — Are the NC State Wolfpack linebackers the best in the ACC? Some would say they are

• GoPack.com — Wolfpack men’s soccer opens 2021 season Thursday with home matchup against USC Upstate

• GoPack.com — Women’s soccer to face Campbell Thursday

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}