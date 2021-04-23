 The Wolfpacker daily newsstand: April 23
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The Wolfpacker daily newsstand: April 23

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, April 23.



NC State Wolfpack football linebacker Isaiah Moore
NC State linebacker Isaiah Moore is working as a high school assistant this spring. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Podcast with NC State football’s Merci Falaise

• The Wolfpacker — NC State football position analysis: Tight ends

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Podcast: Rodon’s no-hitter, spring football and transfer portal

• The Wolfpacker — Five questions from NC State spring practices, revisited

• The Wolfpacker — NC State football recruiting: Who’s next?

• The Wolfpacker — Two NC State players named USA Basketball Women’s AmeriCup Team finalists

• Raleigh News & Observer — NC State linebacker Isaiah Moore is also coaching high school football

• Technician — NC State softball travels to No. 16 Clemson for crucial four-game series

• Technician — Wolfpack baseball hosts No. 22 Virginia Tech in postseason resume boost

• GoPack.com — #Pack9 to host No. 15 Hokies this weekend

• GoPack.com — Softball takes on No. 16 Clemson in first ever meeting

• GoPack.com — Santoro announces 2021 recruiting class

• GoPack.com — Pack begins play at ACC Championship on Friday

Tweets Of The Day 

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