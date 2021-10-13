The Wolfpacker daily newsstand: ACC Tip Off coverage

Later this week we will find out where NC State is projected to finish in the standings of the ACC for basketball this winter.
On Tuesday, the conference held its annual ACC Tip Off in Charlotte.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Yesterday was ACC Tip Off in Charlotte. Keatts had an update on the health status of his team.
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Meanwhile, in football sophomore left tackle Ikem Ekwonu was honored by ESPN, and a former player at NC State has gone back into the transfer portal in search of what would be his third college.
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Meanwhile, in recruiting, basketball senior target
Maliq Brown, a three-star from St. George (Va.) Blue Ridge High, has a top five that includes NC State, and the football staff has offered class of 2024 product Landen Thomas, a four-star tight end from Moultrie (Ga.) Colquitt County High that was once committed to Florida State.
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