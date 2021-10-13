 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 13
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The Wolfpacker daily newsstand: ACC Tip Off coverage

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Later this week we will find out where NC State is projected to finish in the standings of the ACC for basketball this winter.

On Tuesday, the conference held its annual ACC Tip Off in Charlotte.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Yesterday was ACC Tip Off in Charlotte. Keatts had an update on the health status of his team.

Meanwhile, in football sophomore left tackle Ikem Ekwonu was honored by ESPN, and a former player at NC State has gone back into the transfer portal in search of what would be his third college.

Meanwhile, in recruiting, basketball senior target Maliq Brown, a three-star from St. George (Va.) Blue Ridge High, has a top five that includes NC State, and the football staff has offered class of 2024 product Landen Thomas, a four-star tight end from Moultrie (Ga.) Colquitt County High that was once committed to Florida State.

Headlines

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — NC State basketball coach Kevin Keatts updates his roster’s progress

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week five in the NFL

• Rivals.com — Hit or miss: Midseason review of the ACC

• Raleigh News & Observer — NC State’s Keatts is teeming with optimism as new season approaches

• Raleigh News & Observer — Coach K and Hubert Davis are getting the attention, but at NC State, ‘our time is coming’

• Fayetteville Observer — ACC women’s tipoff: NC State poised for place among basketball’s elite

• Fayetteville Observer — NC State football at Boston College: Kickoff time, how to watch

• Fayetteville Observer — Newcomers could define NC State basketball’s 2021 season. Here’s how

• Technician — Men’s basketball underclassmen guards, new faces to play big role in pivotal season

• Technician — Manny Bates, Jericole Hellems set to lead savvy Wolfpack frontcourt

• Technician — Return of fans, normalcy to be big boost for NC State men’s basketball

• Technician — Top class of recruits promises blazing start to NC State swim & dive season

• Technician — Boston College a must-win for Wolfpack football to keep high hopes alive

• Technician — Wolfpack men’s soccer dominates High Point in non-conference matchup

• Technician — Men’s golf grabs 10th place in Bank of Tennessee Intercollegiate

• GoPack.com — Wolfpack cruises past Panthers, 4-0

• GoPack.com — Joseph picks up weekly honors from ACC, TopDrawerSoccer

• GoPack.com — Pack finishes in 10th place at Bank of Tennessee Intercollegiate

Video Of The Day

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