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Photo gallery: NC State at first spring practice

Jacey Zembal
The Wolfpack Central

NC State football started spring practice Tuesday and The Wolfpack Central has pictures of the majority of the roster.

Click below to look at the pictures:

Related link — Photo gallery: NC State's newcomers at first spring practice


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