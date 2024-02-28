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Photo gallery: NC State's newcomers at first spring practice

Devin Masone and Jacey Zembal
The Wolfpack Central staff

NC State football started spring practice Tuesday, with 18 freshman and junior college transfers, plus 10 healthy four-year school transfers taking part.

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