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NC State official visit primer: OL Trent Mitchell

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State will be hosting Gastonia (N.C.) Ashbrook senior offensive lineman Trent Mitchell on June 16-18.

Here is a recap of his recruitment by NC State.

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Gastonia (N.C.) Ashbrook senior tackle Trent Mitchell will officially visit NC State on June 16-18.
Gastonia (N.C.) Ashbrook senior tackle Trent Mitchell will officially visit NC State on June 16-18. (Paula Green Jones/The Wolfpack Central)

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April 18, 2023: Junior OL Trent Mitchell gets coveted NC State offer


Recruitment

Mitchell was under the radar a bit, but he attended NC State's Junior Day on Jan. 21, and the Wolfpack have made him a high priority since offering. NCSU offensive line coach Garett Tujague is the point man on the recruitment.

Mitchell just officially visited East Carolina this past weekend, and has trips lined up to Rutgers (June 9), NC State (June 16) and Maryland (June 23).


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