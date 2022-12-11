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WVU trying to fend off an ACC team for WR commit Elijah Caldwell

Elijah Caldwell
Elijah Caldwell
Woody Wommack & Adam Friedman
Rivals.com

West Virginia landed a commitment from Elijah Caldwell in July and the Rock Hill (S.C.) Northwestern receiver has been all in with the Mountaineers since. One ACC team is testing the waters and making this a harder decision for Caldwell.

He gave an update on his recruitment during check in at the Shrine Bowl of the Carolinas.

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IN HIS OWN WORDS...

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