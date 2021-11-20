 The various headlines from Saturday morning, headlined by NC State women's cross country team winning the NCAA title.
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Wolfpack newsstand, title edition — Nov. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and headlines from Saturday morning, headlined by the NC State women's cross country team winning the NCAA national title.

Headlines

The Wolfpack Central — Opposing views — Ryan Murray on Syracuse football

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Texas Southern

Raleigh News & Observer — Want to watch the N.C. State-Syracuse football game on TV? Here’s how to find it

Charlotte Observer — Two plays made the difference in Chambers High’s win over Porter Ridge Friday night

Charlotte Observer — Providence Day wins first NCISAA state title in 10 years. Cabarrus Warriors win D2 crown

Charlotte Observer — Friday’s high school football scores in North Carolina, next week’s schedule

Fayetteville Observer — How Greenville Rose ended Seventy-First's undefeated season

GoPack.com — #5 NC State Wraps Up 4-0 Run at Preseason WNIT Classic with 90-69 Win Over Kansas State

GoPack.com — Women’s Soccer’s Season Comes To Close In Tallahassee

GoPack.com — #5 @PackWrestle Hosts West Virginia on Sunday

Technician — NC State women’s basketball beats Kansas State 90-69 in final game of Preseason WNIT

Technician — Pack women’s soccer falls to Pepperdine 3-0 in second round

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