Wolfpack newsstand, title edition — Nov. 20

The various news and headlines from Saturday morning, headlined by the NC State women's cross country team winning the NCAA national title.
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