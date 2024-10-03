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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Oct. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — DeaconsIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Wake Forest

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 4 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State TE Dante Daniels finds love and football

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

The Wolfpack Central — Tracking 2024 NC State football TV ratings

Winston-Salem Journal — Wake Forest and NC State will renew long rivalry on Saturday in Raleigh

GoPack.com — Men’s Soccer Travels to No. 2 Stanford

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