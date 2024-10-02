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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Oct. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Tracking 2024 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — NC State's Tamarcus Cooley takes over nickel role

The Wolfpack Central — NC State DE Davin Vann helping in any way he can

The Wolfpack Central — Southeast Spotlight: Quarterbacks that have hit the radar this fall

Raleigh News & Observer —NC public school students can immediately profit from NIL, Wake County judge orders

Charlotte Observer — ‘NIL for good’: NC State student-athletes pledge funds for NC storm relief

Fayetteville Observer — What's NC State basketball’s key to another NCAA Tournament appearance?

Technician — MLB Pack Pros: Rodon, Turner help power contenders, Bailey puts up strong season

Technician — NC State football set to host in-state rival Wake Forest on Saturday

Technician — NC State football by the numbers: Concerning offensive trends through five weeks of football

GoPack.com — Wolfpack Return to Action This Friday at the Sean Earl Loyola Invitational, ECU Pirate Invitational

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