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Wolfpack newsstand — Oct. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State at Syracuse

The Wolfpack Central — NC State's Kam Walker understands Pisgah, Tuscola rivalry

Raleigh News & Observer —‘We haven’t taken the name off yet.’ Deal expired, but PNC Arena could keep its name.

Charlotte Observer — Tripp Woody’s big kick gives Charlotte Christian memorable upset of No. 1 Providence Day

GoPack.com — Volleyball Sweeps Orange, 3-0

GoPack.com — NC State Ties UNC 2-2 in Rivalry Showdown

GoPack.com — Wolfpack Men and Women Lead Scoring Friday in Dual at Tennessee

GoPack.com — NC State wraps up regular season at Nuttycombe Invitational

Technician — NC State men’s soccer draws UNC 2-2 in entertaining match

Technician — NC State volleyball dominates Syracuse in clean sweep

Technician — NC State cross country wraps up regular season at Nuttycombe, ECU Pirate Invitationals

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