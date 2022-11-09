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Wolfpack newsstand — Nov. 9

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State DC Tony Gibson appreciates his seniors

The Wolfpack Central — Video: Drake Thomas to play with Thayer Thomas for last time at home

The Wolfpack Central — The review: NC State enjoying roller coaster ride

The Wolfpack Central — Video: NC State's Tony Gibson proud of how defense has responded

GoPack.com — Wolfpack Welcomes Elon to Raleigh Thursday Night

Technician — NC State football looks to make history at home against Boston College

Technician — Cross Country Rewind: Southeast Regionals 2021

Technician — NFL Pack Pros: Chubb arrives in Miami, pair of Bengals feast

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