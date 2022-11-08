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Video: Drake Thomas to play with Thayer Thomas for last time at home

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State junior outside linebacker Drake Thomas will be walking for Senior Day, but he isn't 100 percent decided yet on his future.

What he does know is that it is the last time to play with his older brother Thayer Thomas and several of his teammates for the last time at Carter-Finley Stadium.

Click below to watch the video:

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