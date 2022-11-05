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Wolfpack newsstand — Nov. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Scouting Wake Forest

Raleigh News & Observer —Wake Forest started the trend. Now, other ACC teams are all-in on the transfer portal

GoPack.com — No. 9 NC State opens 2022-23 season with win over App State

GoPack.com — Volleyball Falls to No. 5 Louisville

GoPack.com — Brown-Turner, Johnson Tabbed to Naismith Trophy Watch List

GoPack.com — Parking Info for NC State Women's Basketball's Nov. 7 Season Opener

Technician — Pins by Hidlay, Trumble highlight NC State wrestling’s season-opening win over App State

Technician — NC State volleyball gets dominated by No. 5 Louisville, swept on road

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