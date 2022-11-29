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Wolfpack newsstand — Nov. 29

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State commit Kyron Jones checks out Georgia

The Wolfpack Central — The review: NC State's defense comes through

Raleigh News & Observer —Why NC State basketball’s 6-1 start to the 2022 season feels different than last year

Greensboro News-Record — Tyler Lewis Hoopfest returns to Forsyth Country Day

GoPack.com — Brizard, Hernandez Earn All-ACC Honors

GoPack.com — Jarkel Joiner Named ACC Player of the Week

GoPack.com — Pack Returns Home to Host William & Mary

GoPack.com — NC State's Laurie Henes, Katelyn Tuohy win USTFCCCA national awards

Technician — NC State Athletics' week in review: Nov. 21-27

Technician — NC State football caps off regular season with promising offensive performance

Technician — Wolfpack defense humbles UNC offense during instant classic matchup

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