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Wolfpack newsstand — Nov. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's Christopher Toudle, Anthony Smith to enter portal

The Wolfpack Central — Senior CB Jaren Sensabaugh has great trip to NC State

The Wolfpack Central — Junior OL Michael Gibbs getting prioritized by NC State

The Wolfpack Central — NC State redshirt freshman OLB Daejuan Thompson to transfer

The Wolfpack Central — Scouting Mississippi

The Wolfpack Central — NC State redshirt soph CB Nate Evans leaving NC State

Fayetteville Observer — USA TODAY Sports Network 2023 All-ACC football team: Jordan Travis is Player of the Year

GoPack.com — #5 Wolfpack to Host Vanderbilt in Sold Out ACC/SEC Challenge Game

GoPack.com — Chuck Bednarik Award Names Payton Wilson 2023 Finalist

GoPack.com — Joe Shimko Earns Recognition as Finalist for 2023 Patrick Mannelly Award

GoPack.com — Rice, Brizard Earn All Conference Honors

GoPack.com — Dennis Parker, Jr., named ACC Rookie of the Week

GoPack.com — Wolfpack Trio Receives ACC Player of the Week Awards

Technician — NC State Athletics’ Week in Review: Nov. 20 - 27

Technician — NC State football’s stars shine in dominant, emotional senior night win over Carolina

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