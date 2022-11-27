The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imqvvuI8gQkxBQ0sgRlJJREFZIFNQRUNJQUwg4pqr77iPPGJyPjxi
cj5HZXQgdGhlIGluc2lkZSBzY29vcCBvbiB5b3VyIGZhdm9yaXRlIHRlYW0g
ZnJvbSBvdXIgaW5zaWRlcnMgZm9yIGp1c3QgJDIyIGZvciB0aGUgZW50aXJl
IHllYXIgd2l0aCBwcm9tbyBjb2RlIFJJVkFMUzIyPGJyPjxicj5TaWduIHVw
IGhlcmUgLS0mZ3Q7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ueUpXVkxraFpF
Ij5odHRwczovL3QuY28vbnlKV1ZMa2haRTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1ppRE12WkFUVmgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aaURNdlpBVFZo
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJpdmFscyAoQFJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1OTYzNjczOTI4Nzkz
MDQ3MDY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjYsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb2xsb3cgdXMg8J+Rhzxicj48YnI+WW91VHViZSDigJQmZ3Q7IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GSFdiMzg0alRmIj5odHRwczovL3QuY28v
RkhXYjM4NGpUZjwvYT48YnI+PGJyPkZhY2Vib29rIOKAlCAmZ3Q7IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9makI2dVM5M3dyIj5odHRwczovL3QuY28vZmpC
NnVTOTN3cjwvYT48YnI+PGJyPkluc3RhZ3JhbSDigJQmZ3Q7IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9YcnlRejFmMmxHIj5odHRwczovL3QuY28vWHJ5UXox
ZjJsRzwvYT48YnI+PGJyPkJsYWNrIEZyaWRheSBkZWFsIOKAlCZndDsgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NsUEFWWGR6dloiPmh0dHBzOi8vdC5jby9j
bFBBVlhkenZaPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRFl2YzdxVHBJ
MCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0RZdmM3cVRwSTA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
VGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNTk2
ODc4MjM1NjA2MDkzODI2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVy
IDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mU29kODZaNTV2Ij5o
dHRwczovL3QuY28vZlNvZDg2WjU1djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE1OTY4ODY5NTA0
Mzg2NTM5NTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGVjayBvdXQgdGhlIGJyYW5kIG5ldyBSaXZhbHMgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RyYW5zZmVyVHJhY2tlcj9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RyYW5zZmVyVHJh
Y2tlcjwvYT4gYW5kIGZpcnN0IFRyYW5zZmVyIFBvcnRhbCByYW5raW5nIGZv
ciAyMDIzOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZEhyRTJraDNWNiI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL2RIckUya2gzVjY8L2E+PGJyPjxicj5BbHNvLCBmcm9tIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2VhbldfUml2YWxzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTZWFuV19SaXZhbHM8L2E+LCB3aG8gbmV3IE5l
YnJhc2thIEhDIE1hdHQgUmh1bGUgc2hvdWxkIHRhcmdldCBpbiB0aGUgUG9y
dGFsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pUEwwN2MxMnV2Ij5odHRwczov
L3QuY28vaVBMMDdjMTJ1djwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb3NoIEhlbG1ob2xk
dCAoQEpvc2hIZWxtaG9sZHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSm9zaEhlbG1ob2xkdC9zdGF0dXMvMTU5Njg3NTA4NTA4Mzk5MjA2Nj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYXRjaCEgVU5DIGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL05DU3RhdGVEYW5jZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0
ZURhbmNlPC9hPiBkYW5jZSB0ZWFtcyBwZXJmb3JtIGR1cmluZyB0aW1lb3V0
IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxs
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IGFuZCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VOQ0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVTkNGb290YmFsbDwvYT4gYXQgS2VuYW4gU3Rh
ZGl1bSAtIDExLjI1LjIyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9hY2Nmb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I2FjY2Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vRU9QTjZoaGhzRSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0VPUE42aGhoc0U8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgQUNDIEZvb3RiYWxsIE5ld3MgKEBhY2Nmb290YmFsbG5ld3Mp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWNjZm9vdGJhbGxuZXdz
L3N0YXR1cy8xNTk2ODczNzY4MjI3NTM2ODk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdXJ0aGVybW9yZSwgdGhlIFdvbGZwYWNrIG9ubHkgYWxsb3dlZCB0
aHJlZSBvdGhlciB0b3VjaGRvd25zIGJldHdlZW4gMjktMzkgeWFyZHMg4oCU
IEVDVeKAmXMgQy5KLiBKb2huc29uICgzOSB5YXJkcyksIEJD4oCZcyBaYXkg
Rmxvd2VycyAoMzUpIGFuZCBXRlXigJlzIEEuVC4gUGVycnkgKDI5KS48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE1OTY5MDk3NDI1MjU2NzM0NzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSYjMzk7cyBEIGFic29sdXRlbHkgbGl2ZWQgdXAgdG8g
ZXhwZWN0YXRpb25zIHRoaXMgeWVhciwgdG9vLiA8YnI+PGJyPk9ubHkgdGVh
bXMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgbm90IHRvIGFsbG93ICZndDsgMzAgaW4gYSBn
YW1lIHRoaXMgc2Vhc29uOjxicj5OQyBTdGF0ZSBhbmQgKHBlbmRpbmcgdG9t
b3Jyb3cpIFVHQSBhbmQgTWljaGlnYW4uPGJyPjxicj5JbiBwbGF5b2ZmIGVy
YSwgb25seSBBQ0MgdGVhbXMgdG8gZG8gaXQgaW4gYWxsIDEyIG9mIHJlZyBz
ZWFzb246PGJyPjIwMTUgRlNVPGJyPjIwMTkgQ2xlbTxicj4yMDIxIENsZW08
L3A+Jm1kYXNoOyDwn5Kr8J+FsO+4j+KZiO+4j/CfhpQgKEBBRGF2aWRIYWxl
Sm9pbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQURhdmlkSGFs
ZUpvaW50L3N0YXR1cy8xNTk2MzM2MTYyMzIyNjQ5MDg5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybG90dGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0l0b1dkVmFM
clgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9JdG9XZFZhTHJYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv
ZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNTk2NTI3MzMwMjAxMzMzNzYyP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE