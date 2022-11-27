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Wolfpack newsstand — Nov. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

Fayetteville Observer — NC State-UNC rivalry stoked on social media after instant-classic football game

Fayetteville Observer — Mailbag: Dave Doeren's undershirt and a future NC State QB controversy

GoPack.com — Pack Wins Season Finale at Syracuse

Technician — NC State volleyball downs Syracuse 3-1 in tense season finale

Technician — NC State men’s basketball ‘Burns’ Butler for second win in Bahamas

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