 The various news items from Monday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items from Monday morning for NC State Wolfpack athletics.

Headlines

The Wolfpack Central — The Review — NC State overwhelms Syracuse

The Wolfpack Central — Dereon Seabron helps lift NC State past Texas Southern

The Wolfpack Central — Box score: NC State 65, Texas Southern 57

The Wolfpack Central — Video: Kevin Keatts fires up squad in second half

The Wolfpack Central — Video: Dereon Seabron, Cam Hayes address media after win

Raleigh News & Observer — Is this week’s UNC-NC State football showdown the biggest ever between the schools?

Raleigh News & Observer — Raleigh-area high school football stars left lasting legacies at their respective schools

Raleigh News & Observer — NC State basketball needs late push to defeat Texas Southern

Fayetteville Observer — Analysis: NC State football still in ACC title chase, but needs an assist

GoPack.com — ONE with Wolfpack Football - Season 5, Episode 13

GoPack.com — Second Half Effort Pushes Pack Past Texas Southern

GoPack.com — #5 @PackWrestle Scores Six Bonus Point Wins in 34-6 Win over West Virginia

Technician — Defense shines for men’s basketball in win over Texas Southern

Technician — New-look No. 5 NC State wrestling demolishes WVU to open dual season

Technician — ‘Cuse takeaways: Linebackers driving Tony Gibson’s deserved Broyles Award candidacy

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