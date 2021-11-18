 News and headlines from various media entities Thursday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

News and headlines from various media entities Thursday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Oklahoma State's depth, size prove too much

The Wolfpack Central — Box score: Oklahoma State 74, NC State 68

The Wolfpack Central — ACC football power rankings

The Wolfpack Central — Oral history: Class of 2001 delivers Sweet 16 excitement

The Wolfpack Central — Videos: Zonovan Knight, Chris Ingram discuss Syracuse game

Raleigh News & Observer — The secret that’s made Thayer Thomas such a great NC State punt returner for so long

Raleigh News & Observer — What we learned about NC State men’s basketball in loss vs Oklahoma State

Raleigh News & Observer — How will NC State football fare in their next test?

Fayetteville Observer — No. 25 NC State vs. Syracuse football: Game time, how to watch on TV

Fayetteville Observer — NC State lineman among Outland Trophy semifinalists

GoPack.com — Wolfpack to Host Fall Invite at Greensboro Aquatic Center

GoPack.com — #PackMentality Pop-Ins Podcast: Ep. 85 – WVU Preview & R-Fr. Kai Orine

GoPack.com — Cross Country Looks to Make History at NCAAs

GoPack.com — Pack’s Comeback Falls Short to Cowboys

GoPack.com — Ekwonu Named Semifinalist for Outland Trophy

Technician — Pack men’s basketball comes close to comeback, falls short to Oklahoma State

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