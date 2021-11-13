 The various headlines and tweets from Saturday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various headlines and tweets from Saturday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Oral history: Class of 2001 needed veteran help

The Wolfpack Central — Center Manny Bates out for season

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — Want to watch the N.C. State-Wake Forest football game on TV? Here’s how to find it

Raleigh News & Observer — Friday’s high school football playoff scores in North Carolina, next week’s schedule

Charlotte Observer — Former Butler High star Patrick Wessler’s monster night lifts Combine past Northside

Fayetteville Observer — Meet the former N.C. State defender who wants to be 'the face of ESPN'

Greensboro News-Record — Greensboro Day's Freddy Johnson meets his match in Oak Hill's Steve Smith

Greensboro News-Record — N.C. State-Wake Forest game nearing a sellout as important ACC game looms on Saturday

GoPack.com — Pack Welcomes Colgate To PNC Arena Saturday Afternoon

GoPack.com — #5 Wolfpack Gets the Job Done Against Wofford in First Game of Preseason WNIT

GoPack.com — Wolfpack Women Win Fifth-Straight Regional Title

Technician — NC State women’s basketball beats Wofford via strong second half

Technician — NC State volleyball swept by Notre Dame on the road

Technician — Wolfpack women’s cross country takes top spot in Southeast Regional, men finish fourth

Tweets of the day

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