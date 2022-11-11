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Wolfpack newsstand — Nov. 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Campbell

The Wolfpack Central — Scouting Boston College

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren proud of his seniors

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren knows seniors have strong bond

The Wolfpack Central — Scouting video: Four-star point guard Ty-Laur Johnson

Charlotte Observer — What to watch for as NC State hosts Boston College and honors its seniors on Saturday

Charlotte Observer — Phenom Hoops event at Carmel Christian Friday to feature nationally ranked teams, talent

Fayetteville Observer — Jacksonville football makes last big play in playoff win vs. Havelock

GoPack.com — No. 16 NC State Hosts Boston College on Senior Day

GoPack.com — Wolfpack Earns Program Win No. 1000 with Thursday Night Victory Over Elon

GoPack.com — Jaeda Daniel Named Finalist for 2022 NCAA Woman of the Year

GoPack.com — Pack Back in Action Friday Night when it hosts Campbell

Technician — Johnson, Hobby lead NC State women’s basketball to rout of Elon

The Associated Press — Diamond Johnson powers No. 10 NC State past Elon 89-55

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