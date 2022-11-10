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Video: NC State coach Dave Doeren knows seniors have strong bond

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren reflected back a little bit Thursday on the bonds the seniors have formed over the last several years.

The team and staff have walked hand-in-hand through several challenges, including a rough 2019 season and playing through COVID.

NC State listed 30 players who will walk for Senior Day on Saturday, prior to hosting Boston College. Some of those players could return for the 2023 season.

Click below to watch the video:

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