The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+knzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XS2RscnFFSVUyIj5o
dHRwczovL3QuY28vV0tkbHJxRUlVMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL283Um44Y3BERTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9vN1JuOGNwREU4PC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEpvZSBHaWdsaW8gKEBnaWdsaW9fT0cpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2lnbGlvX09HL3N0YXR1cy8xNjUzNzQ5
MzgwOTc1OTMxMzkyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzLCAyMDIz
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5sZXQmIzM5O3Mgc3RhcnQgaGVyZSDwn5GHPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1dLZGxycUVJVTIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9XS2RscnFFSVUyPC9h
Pjxicj48YnI+Rm9sbG93IHBsZWFzZSDwn5mPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9EMnl5MlpmdjVUIj5odHRwczovL3QuY28vRDJ5eTJaZnY1VDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBKb2UgR2lnbGlvIChAZ2lnbGlvX09HKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2dpZ2xpb19PRy9zdGF0dXMvMTY1MzU2NDE0
MzYyMDgzNzM3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMywgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCBhbmQgYmxlc3NlZCB0byBiZSBvZmZlcmVkIGJ5IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2gySj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2gySjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0hUVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0hUVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0JpZ01lbkxlYWQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNCaWdNZW5MZWFkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNvYWNo
RDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3FOWVpCWENJVVgiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9xTllaQlhDSVVYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthaWwgRWxs
aXMgKEBLYWlsRWxsaXM3OCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9LYWlsRWxsaXM3OC9zdGF0dXMvMTY1MzU2NDYyODY0MTY5MzcwMT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29h
Y2h3aWxlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZh
bHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8yNDdTcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QDI0N1Nwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DcmFpZ0hhdWJlcnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENyYWln
SGF1YmVydDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Nb2hy
UmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATW9oclJlY3J1aXRp
bmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkhvd2FyZF8x
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkhvd2FyZF8xMTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb25lc0hTRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEpvbmVzSFNGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9NY05hbWFyYVJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AbWNuYW1hcmFyaXZhbHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQmxha2VfQWxkZXJtYW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJs
YWtlX0FsZGVybWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2J5a2VlZ2FucG9wZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYnlrZWVnYW5w
b3BlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NXaWx0Zm9u
ZzI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ac3dpbHRmb25nMjQ3PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRGpFWXZLYlFaUCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0RqRVl2S2JRWlA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgROKAmWFudHJlIFJvYmlu
c29uIChARmxlZXp5VDEyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0ZsZWV6eVQxMi9zdGF0dXMvMTY1MzUyMzk4NDI3MTUwNzQ1Nj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgcmVsZWFzaW5nIG15IFRvcCA4IHNvb27igLzvuI/w
n5mP8J+PvjwvcD4mbWRhc2g7IFJvYmJ5IE1hcnRpbiAoQFJvYmNhdDI3KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JvYmNhdDI3L3N0YXR1cy8x
NjUzMDUyOTY3NDkzMjgzODQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAx
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icWh0IiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rRUxCUDRRYjFYIj5o
dHRwczovL3QuY28va0VMQlA0UWIxWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xm
cGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2NTM0MzQzNjYw
NzEwNjI1Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEJsZXNzZWQgVG8gUmVjZWl2ZSBBbiBPZmZlciBGcm9tIE5vcnRoIENhcm9s
aW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkg8J+UtDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hHb2ViYmVsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaEdvZWJiZWw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Y29hY2h0d2VsY2gxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaHR3ZWxj
aDE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJhaW5lck9m
U3BlZWQxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUcmFpbmVyT2ZTcGVlZDE8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmVudG9uX2xlcm95
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiZW50b25fbGVyb3k8L2E+IPCfjaIg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzc0Y0VOY0IyMVIiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS83NGNFTmNCMjFSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbXJvbiBUaG9tcHNv
biAoQENhbXJvblQ3MDkyMTcxMCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9DYW1yb25UNzA5MjE3MTAvc3RhdHVzLzE2NTM0NjMyMjQ3NDQ4NTM1
MTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WaWRlbyBwcm9kdWN0aW9uLCBsaXZlIHN0cmVhbWluZywgcG9kY2Fz
dGluZywgcGhvdG9ncmFwaHkgJmFtcDsgZGlnaXRhbCBtYXJrZXRpbmc8YnI+
PGJyPlRoaXMgaXMgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
V2VsbG1hbkdyb3VwTkM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFdlbGxtYW5H
cm91cE5DPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaUpua1BydVJYayI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2lKbmtQcnVSWGs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2Vi
YiBXZWxsbWFuIChASG9vcFN0YXRlV2ViYikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Ib29wU3RhdGVXZWJiL3N0YXR1cy8xNjUzNDUzOTk0MDcx
NTU2MTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyLCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE