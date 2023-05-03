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Wolfpack newsstand — May 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior guard Jahseem Felton shines at UAA Next event

The Wolfpack Central — Jahki Howard, Austin Swartz shine at Nike EYBL No. 2

The Wolfpack Central — The Run Down — Under Armour version

Raleigh News & Observer —Among first to work out for the Hornets, NC State guard begins path toward NBA dream

Charlotte Observer — NC high school athletes could get NIL, as well as a major change to basketball playoffs

Charlotte Observer — Ovies & Giglio, ousted from 99.9 The Fan radio show, launch their own podcast company

GoPack.com — Late-game heroics from Groover and Fritton earn NC State baseball 6-5 walk-off win

GoPack.com — Wolfpack Sets New APR Mark

GoPack.com — Groover III’s Walk-Off Homer Leads Pack to 6-5 Win Over NC A&T

GoPack.com — NC State Ready To Compete At Liberty Twilight Qualifier

GoPack.com — Quartet of NC State players headed to NCAA championships

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