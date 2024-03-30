The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
The Wolfpack Central — Nothing flukish about NC State's win over Marquette
The Wolfpack Central — Video: NC State players enjoying defying the odds
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts happy with defensive plan
The Wolfpack Central — Video: Marquette, players bow out of NCAA Tournament
The Wolfpack Central — NC State keeps March Madness run going with defeat of Marquette
The Wolfpack Central — NC State stuns Stanford with huge second half to reach Elite Eight
The Wolfpack Central — Video: NC State returns to women's Elite Eight
The Wolfpack Central — NC State hoops transfer hot board, version 1.0
The Wolfpack Central — NC State locks in official visit with WR Gabe Daniels
Raleigh News & Observer —Has NC State finally convinced the doubters? Wolfpack coach Kevin Keatts isn’t sure
Raleigh News & Observer —Wave carrying NC State hasn’t broken. It’s taken Pack within a win of the Final Four
Raleigh News & Observer —‘We’re still alive’: NC State women continue to exceed expectations with Elite Eight berth
Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball advances to Elite Eight after NCAA Tournament win over Stanford
Raleigh News & Observer —NC State’s NCAA Tournament run continues as Wolfpack stuns Marquette to reach Elite 8
Raleigh News & Observer —Photos: NC State downs Marquette in NCAA Tournament to move on to the Elite Eight
Raleigh News & Observer —Duke holds off Houston. Blue Devils down top seed to reach NCAA Tournament Elite Eight
Raleigh News & Observer —Duke’s toughness was tested, again. This time, the Blue Devils were not found wanting
Raleigh News & Observer —Why Jeremy Roach is Duke basketball’s man of March, something he showed against Houston
Raleigh News & Observer — Carlos Rodón fights traffic as Oswaldo Cabrera stays hot in Yankees’ win over Astros
Charlotte Observer — Steph Curry is rooting for NC State due to love for Cinderellas and a family connection
Fayetteville Observer — Duke vs. NC State: Game time set for March Madness rematch
Fayetteville Observer — NC State basketball's key defensive stat extends NCAA Tournament run
Fayetteville Observer — NC State women's basketball completes comeback vs. Stanford in Sweet 16
Fayetteville Observer — NC State women's basketball Elite 8 tip-off time announced
Fayetteville Observer — When is the last time NC State made Elite Eight in NCAA Tournament?
Fayetteville Observer — DJ Burns never doubted NC State's ability to go on March Madness run
Fayetteville Observer — Jayden Taylor on NC State basketball's win over Marquette in Sweet 16
Fayetteville Observer — NC State basketball holds off Marquette to advance to Elite Eight
Fayetteville Observer — Mike Krzyzewski: 'NC State found religion in the ACC Tournament'
Winston-Salem Journal — Teel: NC State's miraculous March continues with Sweet 16 upset of Marquette
Winston-Salem Journal — Aziaha James scores 29 to lead NC State into the women's Elite Eight with 77-67 win over Stanford
Winston-Salem Journal — Hijab-wearing players in women's NCAA Tournament hope to inspire others
Technician — Highfill dazzles, NC State baseball run-rules Notre Dame in series opener
Technician — NC State men’s basketball’s Cinderella story continues, dances into the Elite Eight
Technician — No. 10 NC State women’s tennis falls 5-2 at No. 6 Virginia
GoPack.com — Wolfpack Women’s Hoops Beats Stanford 77-67 to Move to Elite Eight
GoPack.com — Pack Headed to Elite Eight
GoPack.com — Luke Nixon's Walk-Off Single Secures Series Victory Over Notre Dame
GoPack.com — Wolfpack Reaches Podium Four Times, Sees Second, Third, and Sixth Place Finishes
GoPack.com — Pack Drops Game Two at FSU
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