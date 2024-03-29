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Video: NC State returns to women's Elite Eight
Jacey Zembal
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TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Wes Moore was joined by guards Saniya Rivers and Azaiha James to take questions from the media Friday after defeating Stanford 77-67 at the NCAA Tournament in Cleveland, Ohio.
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