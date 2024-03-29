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Video: NC State coach Kevin Keatts happy with defensive plan
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State coach Kevin Keatts took questions from the media after the Wolfpack's 67-58 win over Marquette on Friday to reach the Elite Eight in the NCAA Tournament in Dallas, Texas.
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