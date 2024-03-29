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NC State hoops transfer hot board, version 1.0

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State has been busy preparing for the NCAA Tournament, but have reached out to a few players in the transfer portal thus far.

Here is a look at the first wave of college players that NC State has contacted.


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