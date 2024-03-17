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Wolfpack newsstand — March 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

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The Wolfpack Central — NC State makes school history with ACC Tournament title

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts, players make ACC Tourney history

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Raleigh News & Observer —After waiting a lifetime for an ACC title, NC State can finally stop living in the past

Raleigh News & Observer —From hot seat to ACC title: How Kevin Keatts delivered NC State’s greatest moment in 37 years

Raleigh News & Observer —ACC ‘not as good ... as it thinks it is’: Perception vs. reality in NCAA bracket selection

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats North Carolina to win the ACC Tournament Championship

Raleigh News & Observer —How a deep ACC women’s basketball field could dominate the NCAA Tournament brackets

Raleigh News & Observer —NC State basketball completes miracle ACC Tournament run, downs rival UNC in final

Raleigh News & Observer — One for the road: In final ACC Tournament as we know it, a classic NC State-UNC final

Charlotte Observer — ACC ‘not as good ... as it thinks it is’: Perception vs. reality in NCAA bracket selection

Greensboro News-Record — NC State beats No. 4 North Carolina in ACC tournament final

Greensboro News-Record — Undefeated: Reidsville holds off Farmville Central in OT thriller to claim state title

Fayetteville Observer — NC State basketball living in moment as ACC Tournament champions

Fayetteville Observer — How NC State basketball beat UNC to win ACC Tournament

Technician — Why not us? NC State men’s basketball completes improbable run with ACC Championship victory over No. 1 seed UNC

Technician — No. 13 NC State baseball drops first game of series against Georgia Tech

GoPack.com — Pack Wins 2024 ACC Tournament

GoPack.com — Pack Splits Day Two of Garnet & Black Invitational

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