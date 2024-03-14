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Wolfpack newsstand — March 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Scouting Duke

The Wolfpack Central — NC State dominates Syracuse in second half; Duke next

The Wolfpack Central — Antonio McKoy starting to come into his own

Raleigh News & Observer —Photos: NC State defeats Syracuse in ACC Tournament basketball action

Raleigh News & Observer —Red-hot NC State smokes Syracuse in ACC Tournament. Three takeaways from the upset win

Charlotte Observer — Survive. Advance. Eat? NC State’s Mohamed Diarra playing through Ramadan fast

Greensboro News-Record — 'Excuse me boss, I won't be in today' might be heard a lot thanks to the ACC Tournament

Fayetteville Observer — How to watch Duke vs NC State: TV, live stream for ACC Tournament

Fayetteville Observer — Duke basketball vs NC State: Prediction for ACC Tournament game

Technician — NC State women’s golf places second, Leon co-champion at Briar’s Creek Invitational

Technician — No. 13 NC State baseball shellshocked in 18-3 loss to UNC-Greensboro

Technician — NC State softball defeats George Mason 11-0 in five innings

GoPack.com — Big Second Half Sends Pack Past Orange

GoPack.com — Wolfpack Qualifies 19 Men for NCAA Swimming and Diving Championships

GoPack.com — Goins Career Night Pushes Pack Past Patriots in Five Innings

GoPack.com — Pack Volleyball’s 2024 ACC Slate Announced

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