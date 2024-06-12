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Wolfpack newsstand — June 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Senior CB Caden Gordon has first trip to NC State

The Wolfpack Central — Senior DL Makhi Williams-Lee enjoys first time seeing NC State

The Wolfpack Central — Senior DE Caleb Bell has questions answered about NC State

The Wolfpack Central — Senior TE Mike Tyler gets better understanding of NC State

Charlotte Observer — ‘You almost lose words.’ Panthers host HS football players ahead of fall doubleheader

Charlotte Observer — NC State baseball ready for Omaha after ‘surreal’ feeling of winning super regional

Charlotte Observer — Meet the top women’s college basketball recruits in North Carolina, the HS class of 2025

Charlotte Observer — For first time in nearly 10 years, NC State player participates in NCAA leadership event

Charlotte Observer — QB Russell Wilson feeling ‘revived’ with Steelers

GoPack.com — Wolfpack Lands 10 Players on Phil Steele’s Preseason Teams

GoPack.com — Alec Makarewicz Named to 2024 ABCA/Rawlings All-Atlantic Region First Team

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