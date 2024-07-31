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Wolfpack newsstand — July 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior DB Chase Geter no stranger to Triangle area

The Wolfpack Central — Junior quarterback Jacob Smith has recruiting plan of attack

The Wolfpack Central — Junior tackle Brady Sakowitz impressed with NC State

The Wolfpack Central — Junior ILB Chad Fairchild becoming regular visitor at NC State

Raleigh News & Observer —ACC Commissioner Jim Phillips goes on the offensive: ‘That, to me, is my responsibility to the league’

Raleigh News & Observer —NIL in public schools? NCHSAA making presentation to state education board on Wednesday

Raleigh News & Observer —NC State swimmer Katharine Berkoff takes bronze medal in 100 back at Paris Olympics

Charlotte Observer — The Charlotte Observer ranks the region’s top 50 high school football players

GoPack.com — Zeke Correll Selected to Outland Trophy Watch List

GoPack.com — Katharine Berkoff Wins the Bronze Medal in the 100m Backstroke at the Paris Olympics.

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