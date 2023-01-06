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Wolfpack newsstand — Jan. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down — football version

The Wolfpack Central — The Run Down — hoops version

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 17 in the NFL

The Wolfpack Central — Junior Austin Swartz excited to watch NC State, get offer

Raleigh News & Observer —Waggoner, Boston College push past No. 10 NC State 79-71

GoPack.com — Wrestling returns to Reynolds for home match against Binghamton

GoPack.com — Tenth-Ranked Pack Falls to Boston College

Technician — Wolfpack women’s basketball falls to Boston College despite Johnson’s return

Technician — Swim & dive shine across the globe over winter break

Twitter posts of the day

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