 The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 5

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State channeled its inner 'relentlessness'

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts breaks down victory

The Wolfpack Central — Video: NC State players discuss big road win

The Wolfpack Central — NC State closes out Virginia Tech

Raleigh News & Observer —NC State snaps losing streak, wins first ACC game with victory at Virginia Tech

Raleigh News & Observer —As NC high school basketball hits the new year, time to reflect on top teams, players

Fayetteville Observer — UNC at NC State women's basketball: Game time, how to watch on TV

GoPack.com — #5 NC State Hosts #19 UNC for Sold Out Rivalry Matchup Thursday

GoPack.com — Pack Makes Clutch Plays to Take Down Virginia Tech

GoPack.com — Scott Named Co-ACC Wrestler of the Week

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Announces 2022 Dual Match Slate

Technician — “Big three” ends losing streak, Pack men’s basketball beats Virginia Tech 68-63

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