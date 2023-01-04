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Wolfpack newsstand — Jan. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

The Wolfpack Central — Casey Morsell has strong bond with ex-Team Takeover teammates

The Wolfpack Central — NC State to battle deeper Duke squad

The Wolfpack Central — NC State in search of Quadrant I victory vs. Duke

The Wolfpack Central — Junior Rakease Passmore has strong relationship with NC State

The Wolfpack Central — Scouting Duke

Raleigh News & Observer —Can NC State basketball upset Duke in ACC showdown? Here’s what Wolfpack needs to do

Raleigh News & Observer —Pack offense meets Devils’ ‘D’: How to watch and stream Duke vs NC State on Wednesday

Raleigh News & Observer —Damar Hamlin collapse has similar feel to a basketball player’s scare at NC State in 2017

Raleigh News & Observer —‘I prayed.’ For NC State coach Kevin Keatts, Hamlin collapse brings back tough memory

Fayetteville Observer — Duke basketball vs. NC State: Scouting report, score prediction

Fayetteville Observer — NC State football closing in on former Virginia quarterback Brennan Armstrong

GoPack.com — Wolfpack Women’s Tennis Adds Zyryanova to Roster

GoPack.com — Pack Hosts Duke Wednesday Night at PNC Arena

GoPack.com — Wolfpack Divers to Compete at Georgia Diving Invitational

Twitter posts of the day

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