News More News
{{ timeAgo('2023-01-03 14:14:45 -0600') }} basketball Edit

NC State in search of Quadrant I victory vs. Duke

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts knows what opportunity awaits the Wolfpack on Wednesday.

NCSU is in search of a signature victory, and have the perfect opponent coming to PNC Arena — Duke, who is ranked No. 17 in the NET Basketball Rankings.

The Wolfpack also need to avoid falling into a deep hole in the ACC after getting off to a 1-3 start in the league.

Click below to watch the interview:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}