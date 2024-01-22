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Wolfpack newsstand — Jan. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Junior CB Cam Strong comes away impressed by NC State

The Wolfpack Central — Photo gallery: 2024 Tom Lemming Day

Raleigh News & Observer —Photos: No. 4-ranked N.C. State women’s basketball defeats Duke 72-57

GoPack.com — #4 Pack Bounces Back with Home Win Against In-State Foe Duke

Technician — NC State women’s basketball earns comfortable bounce-back win over Duke

Technician — NC State gymnastics wins first ACC meet in 40 years

Technician — NC State track and field returns to Virginia Tech for Hokie Invitational

Technician — NC State swimming faces UNC-Chapel Hill, Virginia in tri-meet

Technician — COLUMN: Keatts building a culture of grit and toughness

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