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Wolfpack newsstand — Jan. 17

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State signee Treymane Parker has fun at homecoming game

The Wolfpack Central — Scouting Georgia Tech

The Wolfpack Central — Blend of old, new working out well for NC State

The Wolfpack Central — NC State coach Kevin Keatts happy to see players step up

The Wolfpack Central — Junior Day plans for top in-state recruits

Raleigh News & Observer —NC State basketball embracing new toughness as Wolfpack puts ACC win streak on line

Raleigh News & Observer — Duke falls out of AP Top 25 basketball poll, while Wolfpack on verge of being ranked

Raleigh News & Observer —‘Mamba Mentality’ pushes Carmel Christian’s Jaeden Mustaf, team, to No. 1 in state poll

GoPack.com — No. 19 NC State drops road match to Northwestern

Technician — NC State men’s tennis suffers early-season setback, falls 4-3 to Northwestern

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