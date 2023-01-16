News More News
{{ timeAgo('2023-01-16 10:13:03 -0600') }} basketball Edit

NC State coach Kevin Keatts happy to see players step up

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts isn't looking ahead to the North Carolina game Saturday.

NC State plays at Georgia Tech at 7 p.m. Tuesday, with the Yellow Jackets at 8-9 overall and 1-6 in the ACC. However, the lone ACC win was 76-70 over Miami (Fla.) on Jan. 4, who NCSU just defeated in overtime Saturday.

Keatts has been pleased with watching post players Greg Gantt, Ebenezer Dowuona and Ernest Ross fill key roles due to injuries.

Click below to watch the press conference:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}