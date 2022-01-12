 The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics for Wednesday morning.
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Wolfpack newsstand — Jan. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics for Wednesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior wide receiver Christian Hamilton loaded with options

The Wolfpack Central — Star freshman David Sanders ready to roll again

The Wolfpack Central — Junior Tyler Thompson finds love for football

The Wolfpack Central — The Rivals Awards: R1A Classic

GoPack.com — Ivy Brisma Selected by CF Montréal in 2022 MLS Draft

GoPack.com — Henderson, Krapf and Poole Named December Heart of the Pack Winners

GoPack.com — Pack in Action Wednesday Night at Louisville

Technician — NC State football post-mortem: ‘Run it back’ Pack to make some real noise in 2022

Technician — Swimming takeaways: Pack women gear up for two tough meets

Technician — Women’s basketball takeaways: Staunch defense, dominant bench leading charge

Technician — A glimpse into Wolfpack track and field’s upcoming season

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