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Wolfpack newsstand — Feb. 6

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

Charlotte Observer — Hornets Insider: Lingering knee issues ‘frustrating’ for Cody Martin

Greensboro News-Record — What to expect from the early stages of Broncos’ new Sean Payton-Russell Wilson partnership: “Robots can’t play quarterback”

GoPack.com — Wolfpack Notches Dominant Road Victory at VMI

GoPack.com — Pack in the Polls: Baseball Ranks Inside Top 25 in Five Major Preseason Polls

GoPack.com — NC State and Virginia Tech Will Play4Kay Monday Night

GoPack.com — #10 Women’s Tennis Topples #22 Tennessee

Technician — Top offensive recruits from NC State football’s 2023 recruiting class

Technician — No. 10 NC State women’s tennis grabs another ranked win, topples Tennessee 6-1

Technician — Wolfpack rifle wraps up regular season with a win against VMI

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