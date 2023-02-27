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Wolfpack newsstand — Feb. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's offer gets junior Duke Watson's attention

Raleigh News & Observer —ACC women’s basketball tournament bracket is set. Here are the matchups

Fayetteville Observer — ACC Women's Basketball Tournament 2023 bracket, schedule, TV info

GoPack.com — Wolfpack Falls After Eight Innings

GoPack.com — Wolfpack take care of business, defeat Elon, 5-2

GoPack.com — Wolfpack Takes Care of Pitt on Senior Day

GoPack.com — Freshmen Shine in #Pack9’s Sunday Victory Over Belmont

GoPack.com — Gymnastics Records 196.275 in Tri-Meet Victory

Technician — Hobby’s career-high, Hayes lead NC State women’s basketball to Senior Day win over Pitt

Technician — NC State rifle finishes 2023 season at GARC Championships

Technician — Quick singles wins lifts NC State men’s tennis to 5-2 victory over Elon

Technician — NC State track and field claims three individual titles at ACC Indoor Championships

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