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Wolfpack newsstand — Feb. 16

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore OL Leo Delaney enjoyed breakout campaign

The Wolfpack Central — Sophomore DE Kamdon Gillespie building his resume

The Wolfpack Central — Sophomore Brody Keefe has smooth adjustment to new school

Raleigh News & Observer —No. 6 NC State rides defense to shut down Notre Dame. 3 takeaways from the Pack’s win

Raleigh News & Observer —Here’s where N.C. State stands in the first NCAA women’s tournament bracket reveal

Fayetteville Observer — ACC Basketball Power Rankings: There's a new No. 1 in the league

GoPack.com — #6 Wolfpack's Shut Down Defense Knocks Off #16 Notre Dame

GoPack.com — Wrestling Associate Head Coach Takes Lead Gig at Utah Valley

GoPack.com — Pack Set to Wrap Up Regular Season at Virginia Tech Challenge

GoPack.com — Pack Heads to Clemson for Saturday Night Clash

GoPack.com — Wrestling Closes Non-Conference Action with Top-10 Matchup

Technician — No. 6 Pack women’s basketball makes statement with 59-43 win over Notre Dame

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