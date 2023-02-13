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Wolfpack newsstand — Feb. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior athlete Khalil Conley's recruitment starting to surge

Raleigh News & Observer —ACC basketball has a credibility gap, created in part by its own coaches. Here’s one fix

GoPack.com — #10 Women’s Tennis Continues Domination with Shutout Win Over #20 California

GoPack.com — NC State bounces back with road win over Princeton

Technician — NC State women’s basketball drops three of last four, falls 71-59 to Virginia

Technician — No. 10 NC State women’s tennis sweeps No. 20 California, claims third straight ranked win

Technician — NC State men’s tennis grabs 5-2 win at Princeton

Technician — NC State softball falls to Arizona in final game of Candrea Classic

Technician — NC State track and field competes in Tiger Paw, Valentine Invitationals

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