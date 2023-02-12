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Wolfpack newsstand — Feb. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State shoots lights out in 30-point win at BC

The Wolfpack Central — Box score: NC State 92, Boston College 62

Raleigh News & Observer —NC State basketball continues turnaround: ‘We had the sniffles and we needed to get well.’

Raleigh News & Observer —NC State basketball regains its road mojo in 92-62 ACC road win over Boston College

Technician — NC State men’s basketball has great offensive performance in blowout over Boston College

Technician — NC State softball remains winless after losses to Kansas and Arizona

GoPack.com — Wolfpack Ends Weekend Action at Tiger Paw, Valentine Invites with Two New School Records

GoPack.com — Pack Rolls to Dominating Win over Boston College

GoPack.com — Katelyn Tuohy breaks second indoor NCAA record at the Millrose Games

GoPack.com — #22 Wolfpack Makes Sunday Trip to Virginia

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