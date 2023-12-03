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Wolfpack newsstand — Dec. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State has several targets playing for NCHSAA state titles

The Wolfpack Central — NC State's shooting proves difference in overtime win at BC

Raleigh News & Observer —NC State basketball works overtime, beats Boston College 84-78 to open ACC schedule

Fayetteville Observer — NC State football bowl game: Projections, live updates

GoPack.com — #5 NC State Welcomes Illinois State to Raleigh for Sold Out Sunday Game

GoPack.com — Clutch Shooting Sends Pack Past BC in Overtime

Technician — NC State men’s basketball holds on in 84-78 overtime win against Boston College

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