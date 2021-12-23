Wolfpack newsstand — Dec. 23
The various news items and Tweets for NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
The Wolfpack Central —Pack Pros: Week 15 in the NFL
The Wolfpack Central — Preview of Thursday's John Wall Holiday Invitational
The Wolfpack Central — 2022 NFL mock draft: Ikem Okwonu keeps rising up
The Wolfpack Central — Early Signing Period: ACC Report Card
GoPack.com — Baseball Announces 2022 Schedule
GoPack.com — Women’s Soccer Adds Alexis Strickland To Program
Tweets of the day
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