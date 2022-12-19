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Wolfpack newsstand — Dec. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State commit Isaiah Shirley ready for next chapter

Raleigh News & Observer — Hayes scores 20, No. 8 NC State women beat Clemson 77-59

GoPack.com — Pack Tames Tigers, Opens ACC Play With 77-59 Win Over Clemson

Technician — NC State women’s basketball earns gritty win over Clemson in ACC opener

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