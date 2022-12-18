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Wolfpack newsstand — Dec. 18

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — D.J. Burns powers NC State past Vanderbilt

The Wolfpack Central — Box score: NC State 70, Vanderbilt 66

The Wolfpack Central — NC State lands wide receiver Dacari Collins

The Wolfpack Central — Mizzou three-star CB commit Sharmar McNeil taking NC State official visit

The Wolfpack Central — No changes coming for NC State four-star DB commit Daemon Fagan

Raleigh News & Observer —Burns helps NC State rally for 70-66 victory over Vanderbilt

Charlotte Observer — South Carolina wins Shrine Bowl in SC, while support for Queen City Senior game grows

GoPack.com — Big Second Half from Burns Leads Pack Past Vanderbilt

GoPack.com — Gymnastics Shines at Red & White Meet

GoPack.com — #8 NC State Steps into Conference Action with Sunday Matchup Against Clemson

Technician — Great shooting, improved defense help NC State men’s basketball down Vanderbilt

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