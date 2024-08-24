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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Western Carolina game

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren breaks down WCU, depth chart

The Wolfpack Central — Video: NC State AD Boo Corrigan on changes to college sports

Raleigh News & Observer —NC State football releases first depth chart. Here’s what to know

Greensboro News-Record — LIVE UPDATES AND RECAP: Greensboro Grimsley 34, Mount Tabor 12, final score

GoPack.com — Wolfpack Weekly With Dave Doeren Returns to Wednesday Nights

GoPack.com — Wolfpack Football Releases Depth Chart Ahead of Season Opener

GoPack.com — Pack to face Purdue in Opener of Rady’s Children Invitational

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