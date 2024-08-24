The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3JlZWwv
Q19EWWlBZ3hxQ3QvZW1iZWQvY2FwdGlvbmVkIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBz
dHlsZT0iYm9yZGVyOiAxcHggc29saWQgbGlnaHRncmF5OyBvdmVyZmxvdzog
aGlkZGVuOyB3aWR0aDogMTAwJTsgYXNwZWN0LXJhdGlvOiA0NTUgLyA4NzQ7
Ij48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSYjMzk7cyBkZXB0aCBjaGFydCBpcyBvdXQgZm9yIFdl
c3Rlcm4gQ2Fyb2xpbmEgZ2FtZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Rz
TFJMdU40Q0IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Ec0xSTHVONENCPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0
dXMvMTgyNzAwNzc1NzU0NTAwNTU2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5B
dWd1c3QgMjMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XQVRDSDogQmVoaW5kIGEgSFVHRSBnYW1lIGZyb20gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9STkVjYXZzZm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFJORWNhdnNmb290YmFsbDwvYT4gUUIgV2lsbCBXaWxz
b24sIHRoZSBDYXZhbGllcnMgcGlja2VkIHVwIGEgYmlnIHdlZWsgemVybyB3
aW4gb3ZlciBTcHJpbmcgVmFsbGV5LCA0NS0xMyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hYmNfY29sdW1iaWE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QGFiY19jb2x1bWJpYTwvYT4gLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JsYWtlQmV0ZXR0ZV8wNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Qmxha2VCZXRldHRlXzA3PC9hPiAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vV2lsbFdpbHNvbl9fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXaWxs
V2lsc29uX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hcU5aRWhnSXZ1
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYXFOWkVoZ0l2dTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBD
aGF6IFIgRnJhemllciAoQENoYXpmX3R2KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NoYXpmX3R2L3N0YXR1cy8xODI3MTk4ODczOTM4MzA5NDc3
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Hb3QgYSBkZWZlbnNpdmUgdG91Y2hkb3duIHRvbmlnaHQuIFdoYXQg
YSBncmVhdCB3YXkgdG8gc3RhcnQgdGhlIHN6biBvZmbigLzvuI8gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1ZNVmcweU4zNHQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9W
TVZnMHlOMzR0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyYXNoYXduIFJ1ZmZpbiAoQFRy
YXNoYXduUnVmZmluKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ry
YXNoYXduUnVmZmluL3N0YXR1cy8xODI3MjE3NjgyOTg0Mjg4NjUzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAyNCwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYWl6b24gQnJhbmRvbiBoYXMgYmVlbiBzdXJnaWNhbCB0b25pZ2h0
LiBIZXJl4oCZcyBhIGZvdXJ0aC1hbmQtNyBjb21wbGV0aW9uIHRvIDIwMjYg
VEUgREogSG93ZXJ0b24uIE1vdmluZyB0aGUgc3RpY2tzIGFuZCBzdXN0YWlu
aW5nIGRyaXZlcyBhbGwgbmlnaHQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcjFW
VVZxUHhJTSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3IxVlVWcVB4SU08L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9IN3gzZVhPUDNnIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSDd4
M2VYT1AzZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTYW0gU3BpZWdlbG1hbiAoQHNhbXNw
aWVncykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYW1zcGllZ3Mv
c3RhdHVzLzE4MjcxNTcyMDM3NTg4NTg3Mzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QXVndXN0IDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xOCBBQ0MgcGxheWVycyBpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2VzcG4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGVzcG48L2E+IFRv
cCAxMDAgLSBhbmQgaXQgYWxsIGJlZ2lucyB0b21vcnJvdyDwn5SlIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KNzNqRGZuNGtwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
SjczakRmbjRrcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBQ0MgRm9vdGJhbGwgKEBBQ0NG
b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQ0NGb290
YmFsbC9zdGF0dXMvMTgyNzEwNjMyNzA5MDM3MzA0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIHByb3Bvc2FsIHRoYXQgZWxpbWluYXRlcyB0aGUgc3ByaW5nIHBv
cnRhbCB3aW5kb3cgaW4gZm9vdGJhbGwgaXMgY2xvc2VyIHRvIGFkb3B0aW9u
LCBzb3VyY2VzIHRlbGwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Z
YWhvb1Nwb3J0cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AWWFob29TcG9ydHM8
L2E+Ljxicj48YnI+TkNBQSBGb290YmFsbCBPdmVyc2lnaHQgZ3JvdXAgcmVj
b21tZW5kZWQgdG8gaGF2ZSBqdXN0IG9uZSB3aW5kb3cgKERlYyA5LUphbiA3
KS4gSXQgd291bGQgdGFrZSBlZmZlY3QgdGhpcyBjeWNsZSBpZiB0aGUgREkg
Q291bmNpbCBhZG9wdHMgaXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWlZkZXZ6
c2FtMiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1pWZGV2enNhbTI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
Um9zcyBEZWxsZW5nZXIgKEBSb3NzRGVsbGVuZ2VyKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jvc3NEZWxsZW5nZXIvc3RhdHVzLzE4MjcwNDcw
NjM3NTU4MjU1Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDIzLCAy
MDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0I0bTh4X1dQRU5RP3NpPVJIbDFzazZ2aEtjeEFVSmc/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE