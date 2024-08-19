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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

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Headlines

The Wolfpack Central — Special offer: 60 percent off for TheWolfpackCentral.com

The Wolfpack Central — Linebacker Quinton Cypher showcases his abilities

Raleigh News & Observer —Russell Wilson Blasted by Fans After Steelers’ Ugly Loss to Bills

Technician — Pirates plunder senior night, down NC State women’s soccer 1-0

GoPack.com — Wolfpack Falls 1-0 to ECU on Senior Night

Twitter posts of the day

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